IL MATTINO: Rinnovo Insigne, Napoli infastidito da alcuni post dell'agente. ADL non ha pura di perderlo a parametro zero (Di sabato 17 luglio 2021) Il Rinnovo Insigne diventa sempre più complicato. Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra meno di un anno e servirà un faccia a faccia con De Laurentiis per definire la questione. Il Napoli non vorrebbe privarsi di Insigne. Però la situazione è condizionata dalle richieste del giocatore. Non aiutano nemmeno i social dato che De Laurentiis sembrerebbe infastidito da alcuni post del suo entourage, come riporta il quotidiano Il MATTINO. "Il Napoli non vuole rinunciare al suo capitano ma la questione è condizionata ...

