Gioco d' azzardo | il ministro Speranza firma un decreto per prevenire la ludopatia

Advertising

robersperanza : La ludopatia è una dipendenza pericolosa. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Ho firmato… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia. 'Il gioco… - 171822elFranca : RT @robersperanza: La ludopatia è una dipendenza pericolosa. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Ho firmato oggi… - Cesarecast : RT @ImmortalFull: Difendete il gioco d'azzardo quali gratta e vinci, superenalotto, macchinette eccetera e date del tossico a chi consuma #… - ciotolina2004 : RT @robersperanza: La ludopatia è una dipendenza pericolosa. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Ho firmato oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioco azzardo

... cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dald'patologico'. Come previsto dal decreto, le Regioni provvederanno a dare attuazione a tali linee d'azione attraverso misure che ...... cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dald'patologico". "La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è ...Il ministro della Salute Roberto Speranza firma il decreto per il regolamento nazionale per prevenzione, riabilitazione e cura del gioco patologico."La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire: per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un re ...