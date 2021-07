Empoli, Castelfiorentino travolto 12-0 in amichevole: triplette per Mancuso e Crociata (Di sabato 17 luglio 2021) L’Empoli, impegnato nella prima amichevole stagionale allo stadio Comunale Riccardo Neri, dilaga 12-0 contro i padroni di casa del Castelfiorentino. Gli uomini di Aurelio Andreazzoli, dunque, iniziano il precampionato nel miglior modo possibile: a determinare il successo degli azzurri sono le triplette di Leonardo Mancuso e Giovanni Crociata, la doppietta di Samuele Ricci e le reti di Mraz, Romagnoli, Canestrelli e Bandinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’, impegnato nella primastagionale allo stadio Comunale Riccardo Neri, dilaga 12-0 contro i padroni di casa del. Gli uomini di Aurelio Andreazzoli, dunque, iniziano il precampionato nel miglior modo possibile: a determinare il successo degli azzurri sono ledi Leonardoe Giovanni, la doppietta di Samuele Ricci e le reti di Mraz, Romagnoli, Canestrelli e Bandinelli. SportFace.

