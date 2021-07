Nintendo Switch è la console più venduta della prima metà del 2021 in USA – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 luglio 2021) NPD ha svelato che Nintendo Switch è stata la console più venduta della prima metà del 2021 in USA, confermando il dominio di Nintendo.. Nintendo Switch è stata la console più venduta nella prima metà del 2021 in USA. A sancirlo sono i numeri di NPD, compagnia che si occupa di raccogliere e analizzare i dati del mercato dei videogiochi negli Stati Uniti. Niente hanno potuto le ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021) NPD ha svelato cheè stata lapiùdelin USA, confermando il dominio di..è stata lapiùnelladelin USA. A sancirlo sono i numeri di NPD, compagnia che si occupa di raccogliere e analizzare i dati del mercato dei videogiochi negli Stati Uniti. Niente hanno potuto le ...

Advertising

infoitscienza : Valve annuncia Steam Deck, PC portatile da gaming: è sfida a Nintendo Switch? Data, specifiche e info - NPlayerItalia : The Legend of Zelda Skyward Sword HD: disponibile da oggi su Nintendo Switch - infoitscienza : Nintendo Switch: 10 giochi difficili su eShop per chi ama le sfide - MaestroOfferte : Nintendo Switch (Modello OLED), Bianco/Nero ?? ?? MINIMO STORICO! ? ? ? ? In Offerta a 349,99€ ??… - zazoomblog : Nintendo Switch: 10 giochi difficili su eShop per chi ama le sfide – SpecialeVideogiochi per PC e console… -