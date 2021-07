(Di venerdì 16 luglio 2021) DIMARO -RITIRO2021. Secondo giorno di ritiro per ile un aspetto su tutti ha fatto discutere l’ambiente partenopeo. Si tratta dei kit d’allenamento che sono gli stessi dello scorso anno con la copertura del vecchio sponsor Kimbo sostituito da una scritta “SSC”. Ledivise e il nuovo materiale sarà disponibile per il secondo ritiro, quello in Abruzzo a Castel di Sangro. Carlo Alvino, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha rivelato riportato una dichiarazioni di Aurelio Desul nuovo materiale tecnico della squadra azzurra: “Il 20 agosto il...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @napolipiucom: ?? NAPOLI, DE LAURENTIIS ANNUNCIA LE NUOVE MAGLIE: SPUNTA LA DATA #napoli #calciomercato #ForzaNapoliSempre https://t.co… - napolipiucom : ?? NAPOLI, DE LAURENTIIS ANNUNCIA LE NUOVE MAGLIE: SPUNTA LA DATA #napoli #calciomercato #ForzaNapoliSempre - titty_napoli : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Il 20 agosto il #Napoli avrà il nuovo materiale tecnico a disposizione. Le maglie avranno il logo EA7: si… - cn1926it : #Alvino: “Nuovo materiale tecnico del #Napoli dal 20/8: parola di #DeLaurentiis” - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle nuove divise ?? Ecco quando saranno a disposizione #LeBombeDiVlad #LBDV #Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

C'era anche molto, peraltro Jorginho è diventato quello che è proprio a. Insigne? Denon le sbaglia le cose, qui si parla di un giocatore che ha fatto 35 tra gol e assist, l'..., l'annuncio di DeIl presidente delAurelio Deè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha dato un importante annuncio che riguarda il materiale tecnico. Ecco quanto dichiarato: ' Il 20 ...Calciomercato, Emerson Palmieri in cima alla lista del Napoli In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di calciomercato ...Il Presidente Aurelio De Laurentiis in una chiacchierata con Carlo Alvino ha fatto chiarezza sul nuovo materiale tecnico per la squadra azzurra. Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alle vicende ...