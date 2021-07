Michelle Hunziker, il racconto choc: “Sopravvissuta, stavo con il coltello in mano” (Di venerdì 16 luglio 2021) Michelle Hunziker è famosa per il suo bellissimo sorriso e per le sue risate. A proposito di questo suo ‘marchio distintivo’ la conduttrice in un’intervista rilasciata a Chi ha spiegato perché anche in tv ride moltissimo. “Ho sempre sorriso molto, spesso per timidezza o senso di inadeguatezza. La risata arriva dalla stessa ghiandola del pianto. Voglio dire che non dovete pensare che la risata sia sinonimo di superficialità. Ho un gran sorriso, ma conosco bene le lacrime, credetemi sono onesta nel dirvi questo”. Ma risate a parte, non trovate che (proprio come Avril lavigne e Keanu Reeves) Michelle Hunziker non invecchi ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021)è famosa per il suo bellissimo sorriso e per le sue risate. A proposito di questo suo ‘marchio distintivo’ la conduttrice in un’intervista rilasciata a Chi ha spiegato perché anche in tv ride moltissimo. “Ho sempre sorriso molto, spesso per timidezza o senso di inadeguatezza. La risata arriva dalla stessa ghiandola del pianto. Voglio dire che non dovete pensare che la risata sia sinonimo di superficialità. Ho un gran sorriso, ma conosco bene le lacrime, credetemi sono onesta nel dirvi questo”. Ma risate a parte, non trovate che (proprio come Avril lavigne e Keanu Reeves)non invecchi ...

StraNotizie : Michelle Hunziker, il racconto choc: “Sopravvissuta, stavo con il coltello in mano” - GiuseppeAlfon18 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker ad uno shooting fotografico per Chi ?????????????? - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker: 'Non ho ceduto ai ricatti sessuali in cambio di ingaggi' #michellehunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker si racconta, l'infanzia difficile e il ricatto: 'Sono riuscita' - infoitcultura : Michelle Hunziker, confessione sconvolgente: “Quanti ricatti sessuali” -