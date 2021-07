Itinerari da scoprire, viaggio a Topolò: comune scomparso dalle mappe dove vivono i visionari (Di venerdì 16 luglio 2021) Ci sono tre Itinerari nei dintorni di questo sperduto paesino nelle Valli del Natisone dal nome che sembra già una fantasia, Topolò, il paese degli artisti girovaghi: uno sconfina in Slovenia, uno si inerpica sulla dorsale del monte San Martino e uno, che stanno realizzando gli abitanti del borgo ripulendo i sentieri grazie a un bando EU, permette di raggiungere delle cascate non lontane dall’abitato (Video di Diego Cenetiempo)PER APPROFONDIRE. Itinerari, 15 percorsi per vivere il Fvg LO SPECIALE MULTIMEDIALE Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ci sono trenei dintorni di questo sperduto paesino nelle Valli del Natisone dal nome che sembra già una fantasia,, il paese degli artisti girovaghi: uno sconfina in Slovenia, uno si inerpica sulla dorsale del monte San Martino e uno, che stanno realizzando gli abitanti del borgo ripulendo i sentieri grazie a un bando EU, permette di raggiungere delle cascate non lontane dall’abitato (Video di Diego Cenetiempo)PER APPROFONDIRE., 15 percorsi per vivere il Fvg LO SPECIALE MULTIMEDIALE

Advertising

Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: SCOPRI I MISTERI DI ZOAGLI ANDANDO ALLA RICERCA DEL PIRATA DRAGUT ?? AmMappa che Liguria! ti porta nel borgo marinaresco di… - il_piccolo : Ci sono tre itinerari nei dintorni di questo sperduto paesino nelle Valli del Natisone dal nome che sembra già una… - il_piccolo : Il Friuli Venezia Giulia è una terra dai mille volti, uno dei pochi luoghi in Italia e forse in Europa che consento… - carmenorlacchio : RT @Corriere: Sabbia candida e grotte gioiello: 15 spiagge da scoprire in Calabria - StaserasolounTG : RT @RegLiguria: SCOPRI I MISTERI DI ZOAGLI ANDANDO ALLA RICERCA DEL PIRATA DRAGUT ?? AmMappa che Liguria! ti porta nel borgo marinaresco di… -