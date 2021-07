Grande spavento a Maiori: autogru in bilico sul costone, due feriti (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaiori (Sa) – Sono due gli operai Intenti ad eseguire dei lavori di consolidamento sul costone roccioso ad essere rimasti feriti dal ribaltamento dell’autogru che stavano utilizzando per i lavori. L’incidente è avvenuto dopo le 14 di oggi sulla strada statale 163 nel territorio comunale di Maiori. Secondo una prima ricostruzione, il braccio mobile del mezzo sarebbe stato sbilanciato, causando il rovesciamento. I due operai sono stati sbalzati fuori cadendo sulle rocce. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Uno dei due feriti è stato trasportato al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono due gli operai Intenti ad eseguire dei lavori di consolidamento sulroccioso ad essere rimastidal ribaltamento dell’che stavano utilizzando per i lavori. L’incidente è avvenuto dopo le 14 di oggi sulla strada statale 163 nel territorio comunale di. Secondo una prima ricostruzione, il braccio mobile del mezzo sarebbe stato sbilanciato, causando il rovesciamento. I due operai sono stati sbalzati fuori cadendo sulle rocce. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Uno dei dueè stato trasportato al ...

