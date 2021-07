Ecco quando ci chiude in casa, la resa di Roberto Speranza: la rivoluzione dei parametri al tempo della variante Delta (Di venerdì 16 luglio 2021) Piegata la resistenza anche di Roberto Speranza, mister chiusure, il ministro della Salute ossessionato dalla volontà di volerci tenere chiusi in casa. Si parla del possibile cambio di colorazione delle regioni: allo stato dell'arte, complice l'avanzata della variante Delta, mezza italia rischierebbe l'addio al bianco per passare al giallo già nelle prossime settimane. Questo anche se, ad ora, il sistema ospedaliero sembra reggere alla perfezione, circostanza dovuta alla massiccia campagna vaccinale e al fatto che i nuovi contagi riguardano soprattutto i più giovani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Piegata la resistenza anche di, mister chiusure, il ministroSalute ossessionato dalla volontà di volerci tenere chiusi in. Si parla del possibile cambio di colorazione delle regioni: allo stato dell'arte, complice l'avanzata, mezza italia rischierebbe l'addio al bianco per passare al giallo già nelle prossime settimane. Questo anche se, ad ora, il sistema ospedaliero sembra reggere alla perfezione, circostanza dovuta alla massiccia campagna vaccinale e al fatto che i nuovi contagi riguardano soprattutto i più giovani. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quando DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Matej Mohoric ha vinto la 19tappa, classifica immutata ... tra i più attivi anche il nostro Davide Ballerini , che però purtroppo ha perso l'attimo quando si ... ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla ...

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021/ Wrc, streaming tv: Breen fa sua la SS8, Rovanpera leader ... alle sue spalle ecco Breen e Katsuta, con Ogier e Neuville nella top five. Fuori dai giochi per il ...poi da vedere se Rovanpera riuscirà a mantenere la testa della graduatoria generale e fino a quando:...

Green pass obbligatorio: il governo accelera. Ecco quando (e dove) dovremo averlo IL GIORNO L'opinione di Guido Meda: "Neopatentati, ecco come si alimenta il paradosso" Non è mica più come ai miei tempi quando, una volta che avevi passato la maturità, staccavi per tre meritati mesi di riposo. Adesso chi decide di andare avanti rimane ingobbito sui libri, con qualche ...

Carlo Alvino: “Ecco quando saranno ufficiali le nuove maglie del Napoli” Uno dei temi caldi nel ritiro di Dimaro-Folgarida è sicuramente la questione delle maglie. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna in merito. “Il 20 agosto il Napoli avrà il nuovo ...

