Cinema in lutto: è morto Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo del Cinema italiano perde un grandissimo talento. Libero De Rienzo, attore e sceneggiatore napoletano è morto all'età di 44 anni stroncato da malore. Il corpo senza vita dell'artista è stato trovato da un amico che non aveva notizie di lui da qualche giorno. De Rienzo sarebbe stato colpito da un infarto, ma sono in corso le indagini per appurare bene la causa della morte anche se sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

