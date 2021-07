Caro Porro, il regime del green pass esiste già (Di venerdì 16 luglio 2021) Ciao Nicola, Mi chiamo Davide, ho 30 anni, sono un liberale convinto e ti scrivo da Agrigento con tutto il mio sconforto per le notizie che seguono. Da oggi nella mia città sarà possibile accedere ad alcuni locali solo esponendo il famosissimo green-pass. Non ho parole per descriverti tutta la tristezza che questa notizia ha comportato , ma ancor più che la notizia, ciò che spaventa è la reazione avuta dai miei concittadini, amici, parenti, uomini delle istituzioni. Qui nella mia terra, bellissima e maledetta, dove tutto arriva per ultimo, per la prima volta siamo stati i primi e il tutto è stato accolto con grande giubilo e approvazione da parte dei più, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 16 luglio 2021) Ciao Nicola, Mi chiamo Davide, ho 30 anni, sono un liberale convinto e ti scrivo da Agrigento con tutto il mio sconforto per le notizie che seguono. Da oggi nella mia città sarà possibile accedere ad alcuni locali solo esponendo il famosissimo. Non ho parole per descriverti tutta la tristezza che questa notizia ha comportato , ma ancor più che la notizia, ciò che spaventa è la reazione avuta dai miei concittadini, amici, parenti, uomini delle istituzioni. Qui nella mia terra, bellissima e maledetta, dove tutto arriva per ultimo, per la prima volta siamo stati i primi e il tutto è stato accolto con grande giubilo e approvazione da parte dei più, ...

