Cannes: A Un Certain Regard vince dramma russo di Kovalenko

Ultime Notizie dalla rete : Cannes Certain Un Certain Regard, trionfa l'opera femminile russa 'Razzhimaya Kulaki' CANNES - Un Certain Regard , la selezione ufficiale del Festival di Cannes fondata da Gilles Jacob nel 1978, in questa 74ma edizione ha visto partecipare 20 opere, nessuna italiana : trionfo per le ...

In attesa del palmarès, a Cannes si rincorre il cinema Delude ‘France’ di Bruno Dumont; è un capolavoro ‘Memoria’ di Apichatpong Weerasethakul, con Tilda Swinton. Fuori concorso, il cinema vero di 'Mes Frères Et Moi'.

