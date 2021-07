Stranger Things compie 5 anni | quello che forse ancora non conoscete

(Di giovedì 15 luglio 2021) Era il novembre 1983, anzi no: il 15 luglio 2016. È questa la data del debutto su Netflix di. Ambientata negli’80, appunto, la serie dei fratelli Duffer che unisce paranormale, effetto nostalgia e passione per tutto ciò che è pop e fantasy, è diventata un grande cult contemporaneo. Ora siamo in attesa della quarta stagione, che dopo i ritardi dettati dalla pandemia, dovrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Nel frattempo, torniamo anche noi indietro nel tempo con alcune curiosità che, se possibile, hanno resopiù intrigante la produzione: 1. L’ispirazione è reale Sebbene la ...

Advertising

Bea40004657 : RT @miocuginoMiguel: ma voi di cosa parla Stranger Things ve lo ricordate? - miocuginoMiguel : ma voi di cosa parla Stranger Things ve lo ricordate? - sottonaxbarella : voglio i fake di stranger things - l0velyh0stage : madonna ma che serie tv preferite avete vi nomino alcune di quelle giuste: tvd, to, shameless, skam norvegia, goss… - Bluhcookie : @Inmestatvirtus Grey's e Lucifer le sto guardando, WandaVision vista, Stranger Things, Teen Wolf e Sherlock pure, le altre tutte in lista -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things

È questa la data del debutto su Netflix d i. Ambientata negli anni '80, appunto, la serie dei fratelli Duffer che unisce paranormale, effetto nostalgia e passione per tutto ciò che è ...Netflix ha precedentemente concesso in licenza i diritti per i giochi basati sui suoi spettacoli, incluso(acquistate il Funko POP! di Undi qui su Amazon ), ma questa nuova ...In attesa della quarta stagione di Stranger Things, vi proponiamo un viaggio nel tempo e nel backstage della serie ormai di culto, tra curiosità, cospirazioni, influenze e product placement ...Netflix comincia a muoversi e fa i primi acquisti per il suo possibile nuovo studio di sviluppo di videogiochi alla Amazon.