Statua di Cristo profanata con la scritta "Dio benedica l'aborto" (Di giovedì 15 luglio 2021) Una delle più grandi sculture al mondo raffiguranti Cristo, è stata oltraggiata in modo vergognoso, suscitando lo sdegno da parte di fedeli e non. Lo striscione sul Cristo in Arkansas – photo: sussidiario.net"Dio benedica gli aborti": è questa la frase choc che è stata attaccata, da una mano all'altra, della Statua del Cristo in Arkansas. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

