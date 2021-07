Spazio, Aeronautica militare sigla accordi per volo umano con Cnr e Tas Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) siglati a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, due importanti accordi di collaborazione tesi a valorizzare le conoscenze e le competenze dell’Aeronautica militare nel settore aerospaziale ed in particolare del volo umano spaziale, settore nel quale la Forza Armata, “coerentemente con le linee programmatiche del Ministero della Difesa, ha la competenza per la gestione operativa e la sperimentazione in microgravità”. Un nuovo ambito strategico, “quello dell’accesso alle orbite basse terrestri, al quale -sottolinea l’Aeronautica militare- si sta guardando con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)ti a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, due importantidi collaborazione tesi a valorizzare le conoscenze e le competenze dell’nel settore aerospaziale ed in particolare delspaziale, settore nel quale la Forza Armata, “coerentemente con le linee programmatiche del Ministero della Difesa, ha la competenza per la gestione operativa e la sperimentazione in microgravità”. Un nuovo ambito strategico, “quello dell’accesso alle orbite basse terrestri, al quale -sottolinea l’- si sta guardando con ...

Advertising

StraNotizie : Spazio, Aeronautica militare sigla accordi per volo umano con Cnr e Tas Italia - italiaserait : Spazio, Aeronautica militare sigla accordi per volo umano con Cnr e Tas Italia - fisco24_info : Spazio, Aeronautica militare sigla accordi per volo umano con Cnr e Tas Italia: Obiettivo valorizzare le conoscenze… - principe_dei : @SM_Difesa @ItalianNavy @MinisteroDifesa @Esercito @ItalianAirForce @_Carabinieri_ Grazie per quanto su questo pian… - principe_dei : @ASI_spazio @sole24ore @BrunoTabacci @esa @Thales_Alenia_S @Avio_Group @telespazio @ALTECSpace @Nanoracks… -