“Sono immune al veleno dei serpenti”: muore morso da un cobra (Di giovedì 15 luglio 2021) Manila, 15 lug – Una storia decisamente non a buon fine quella dell'”uomo serpente” filippino che sosteneva di essere immune al veleno dei rettili e che, invece, è morto dopo che un cobra lo ha morso sulla lingua mentre cercava di baciarlo. Bernardo, l’uomo serpente e il cobra Bernardo Alvarez, 62 anni, ha catturato il serpente-killer Northern Philippine cobra dopo che un esemplare strisciato attraverso il quartiere del cacciatore di serpenti nella città di Mangaldan, provincia di Pangasinan, il 9 luglio. Il vicino di casa del domatore di serpenti ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Manila, 15 lug – Una storia decisamente non a buon fine quella dell'”uomo serpente” filippino che sosteneva di esserealdei rettili e che, invece, è morto dopo che unlo hasulla lingua mentre cercava di baciarlo. Bernardo, l’uomo serpente e ilBernardo Alvarez, 62 anni, ha catturato il serpente-killer Northern Philippinedopo che un esemplare strisciato attraverso il quartiere del cacciatore dinella città di Mangaldan, provincia di Pangasinan, il 9 luglio. Il vicino di casa del domatore diha ...

