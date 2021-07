Salvatore Bagni | «Scudetto? Per me è favorito il Napoli»

(Di giovedì 15 luglio 2021)ha parlato della prossima Serie A e delle favorite per lo. Ecco le dichiarazioni dell’ex Inter eA Radio Marte, l’ex Inter eha parlato del prossimo campionato di Serie A pronosticando le sue favorite. Ecco il suo commento. «Juventus favorita per lo? No, a bocce ferme per me la favorita è il. Bisogna vedere, ci sono ancora tanti giorni prima dell’inizio del campionato. Adesso, per me, ilè più forte di tutti. La Lazio di Sarri? L’obiettivo sarà ovviamente quello di ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Bagni

: 'A bocce ferme la mia favorita per lo Scudetto è il Napoli! Al momento è la squadra più forte' A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', è intervenuto, dirigente, per parlare del Napoli che - a pere suo - è favorita per la conquista dello Scudetto. Queste le sue parole:CONVINTO CHE IL NAPOLI NON RESTERA' COSI' SU INSIGNE:...A Radio Marte è intervenuto, dirigente: " Insigne ? Ha giocato un grandissimo Europeo, già aveva un'idea di un ingaggio superiore a quello che già percepiva. Dopo un Europeo del ...