Pensione con 5 anni di anticipo | entro settembre la domanda

Ed alla fine l'Inps con un messaggio ufficiale ha dettato i tempi e spiegato la procedura per la misura che consente il pensionamento fino a 5 anni prima per alcuni lavoratori che rientrano nel perimetro di applicazione del contratto di espansione. Pensione anticipata quindi, ma con un meccanismo alquanto particolare. Parliamo del prepensionamento con accordo trilaterale tra lavoratore, sindacato e azienda che oltre ad essere stato oggetto di recenti modifiche ed estensioni, è pure una misura che tutti vorrebbero confermata anche in una ipotetica riforma delle pensioni. Il messaggio Inps, occorre fare presto per la Pensione 5 anni prima.

