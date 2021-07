Omicidio a Easttown 2, “conversazioni in corso” sulla seconda stagione dopo il pieno di nomination agli Emmy (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ipotesi di un rinnovo per Omicidio a Easttown 2 potrebbe beneficiare in modo determinante del trionfo incredibile alle nomination per gli Emmy Awards di quest’anno: la miniserie crime con Kate Winslet, reduce da un enorme successo di pubblico e critica questa primavera su HBO (in Italia disponibile su NOW), ha scalato le preferenze della Television Academy ottenendo ben 16 nomination a poche settimane dal suo debutto. Tra i premi che potrebbe aggiudicarsi il prossimo settembre, ci sono quelli di Miglior Miniserie o Serie Antologica e Miglior Attrice in una serie drammatica per il premio Oscar Kate ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ipotesi di un rinnovo per2 potrebbe beneficiare in modo determinante del trionfo incredibile alleper gliAwards di quest’anno: la miniserie crime con Kate Winslet, reduce da un enorme successo di pubblico e critica questa primavera su HBO (in Italia disponibile su NOW), ha scalato le preferenze della Television Academy ottenendo ben 16a poche settimane dal suo debutto. Tra i premi che potrebbe aggiudicarsi il prossimo settembre, ci sono quelli di Miglior Miniserie o Serie Antologica e Miglior Attrice in una serie drammatica per il premio Oscar Kate ...

Advertising

3cinematographe : #OmicidioAEasttown, Kate Winslet: 'Una seconda stagione? Ne stiamo parlando' - proietta : RT @Giovanni_N0: Vedeteve Omicidio a Easttown (Sky). Una delle poche serie belle degli ultimi due mesi. Ce sta una grande Kate Winslet, è v… - Pier_ef_fect : Serie Tv poliziesche al femminile????????????????????? una promossa e una rimandata! ? - SignorinaMiNoio : RT @andreavianel: L'America dolente e rassegnata di Omicidio a Easttown sembra quella di Mystic River. Serie di altissimo livello, con una… - VEventuali : Kate Winslet in Omicidio a Easttown, in 'età', più cicciotta e acqua e sapone trasandata è più gnocca.he in Titanic ?? -