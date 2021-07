Nomine Rai, la vendetta di Salvini dietro la trappola di Lega e Fi a Fratelli d’Italia. Le tensioni a destra ora si spostano in Vigilanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Ora Fratelli d’Italia vuole la Vigilanza Rai. Il giorno dopo il voto sul consiglio di amministrazione della Rai (sono stati eletti Igor De Biasio, Alessandro di Majo, Francesca Bria e Simona Agnes), che dai quattro posti di nomina parlamentare ha visto escluso il partito di Giorgia Meloni, la destra è sul piede di guerra. Non si fida più di nessuno e sospetta di tutti. Specialmente degli alleati che le hanno fatto il biscotto. “È una pagina buia per la democrazia”, dice Meloni. “È stato uno sfregio istituzionale, non era mai successo che l’unica forza di opposizione sia fuori dal vertice della tv pubblica”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Oravuole laRai. Il giorno dopo il voto sul consiglio di amministrazione della Rai (sono stati eletti Igor De Biasio, Alessandro di Majo, Francesca Bria e Simona Agnes), che dai quattro posti di nomina parlamentare ha visto escluso il partito di Giorgia Meloni, laè sul piede di guerra. Non si fida più di nessuno e sospetta di tutti. Specialmente degli alleati che le hanno fatto il biscotto. “È una pagina buia per la democrazia”, dice Meloni. “È stato uno sfregio istituzionale, non era mai successo che l’unica forza di opposizione sia fuori dal vertice della tv pubblica”, ha detto ...

