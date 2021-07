Nataly Osmann a Cannes | tra glamour e sostenibilità

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’occasione è solenne dato si tratta del primo red carpet europeo dopo gli ultimi lunghi mesi di pandemia. Il Festival del Cinema di Cannes diventa simbolo della ripartenza e della voglia di tornare (finalmente!) a vestirsi per un’occasione speciale, indossando finalmente abiti speciali. Questo, ovviamente, vale più che altro per le star che hanno partecipato all’attesissimo evento dopo il fermo che ha coinvolto l’industria cinematografica, ma non solo. L’emozione di tornare sotto i riflettori è stata fortissima e le celebrities non si sono tirate indietro, sfoggiando look davvero indimenticabili.