Maltempo in Europa: decine di morti e molti dispersi in Germania e Belgio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono piu' di 60 le vittime delle inondazioni nell'Europa centro-occidentale. Il maggiore numero di morti si registra in Germania, dove il bilancio delle persone uccise dalla furia del clima impazzito e' salito a 58, tra queste anche due vigili del fuoco. Altre 6 persone hanno invece perso la vita in Belgio L'articolo proviene da Firenze Post.

vitocrimi : Vicinanza e solidarietà a tutto il Nord Europa duramente colpito dal maltempo, in particolare alle popolazioni di G… - EleonoraEvi : Vicini al popolo tedesco. L'emergenza climatica si sta abbattendo su mezza Europa sotto forma di #alluvioni,… - lifegate : ?? La situazione in #Germania è davvero allarmante. Gli aggiornamenti con @3BMeteo ?? - FirenzePost : Maltempo in Europa: decine di morti e molti dispersi in Germania e Belgio - TheRogueTwo : RT @FabioCiconte: L'emergenza climatica si sta abbattendo su mezza Europa sotto forma di alluvioni, nubifragi e grandinate. Decine di morti… -