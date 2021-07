Lazaro positivo al Covid-19: il comunicato dell’Inter (Di giovedì 15 luglio 2021) Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid: ecco il comunicato dell’Inter sull’esterno austriaco in ritiro ad Appiano Gentile Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid. Il comunicato dell’Inter. Tutto il gruppo nerazzurro ad Appiano Gentile è stato posto in isolamento. «MILANO – FC Internazionale Milano comunica che Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Valentinoè risultato debolmenteal: ecco ilsull’esterno austriaco in ritiro ad Appiano Gentile Valentinoè risultato debolmenteal. Il. Tutto il gruppo nerazzurro ad Appiano Gentile è stato posto in isolamento. «MILANO – FC Internazionale Milano comunica che Valentinoè risultato debolmenteal-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima ...

Inter, non solo Hakimi: Marotta studia le formule 'fantasiose' per blindare Lautaro ... andrà registrato un saldo nettamente positivo, superiore agli 80 milioni . Una mission che il ... Oltre ai casi già noti di Joao Mario, Radja Nainggolan e Valentino Lazaro - reduci dai rispettivi ...

