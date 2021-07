Juventus, iniziata la stagione 2021/22: primo allenamento per i bianconeri (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata: i ragazzi guidati da Mister Allegri hanno, a conclusione delle visite mediche, svolto la prima seduta di allenamento. In attesa dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i bianconeri hanno svolto, in mattinata, un lavoro focalizzato sulla tecnica e, in seguito, sulla preparazione atletica. Dopo aver pranzato, si sono ritrovati nel pomeriggio per svolgere del lavoro in palestra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuovadellaè ufficialmente: i ragazzi guidati da Mister Allegri hanno, a conclusione delle visite mediche, svolto la prima seduta di. In attesa dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ihanno svolto, in mattinata, un lavoro focalizzato sulla tecnica e, in seguito, sulla preparazione atletica. Dopo aver pranzato, si sono ritrovati nel pomeriggio per svolgere del lavoro in palestra. SportFace.

