JORGINHO FRELLO e NATALIA LETERI matrimonio del 10 giugno 2017

(Di giovedì 15 luglio 2021)nome completocentrocampista del Chelsea e della Nazionale di calcio dell'Italia si è sposato a San Paolo in Brasile il 10coned ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Sposato condalal 2019, ha avuto con lei due figli, Victor e Alicia. Dopo il passaggio dal Napoli alla squadra londinese, il gossip del The Sun sul flirt con Elisa Scalcon, traduttrice del club. E la relazione con la cantante irlandese Catherine Harding, da cui ha ...

FoodLooveer : RT @bradleysbitch: andrea belotti + jorginho frello coppia sottovalutatissima quindi ci penso io a portarla da voi - fenjivrainbow : RT @bradleysbitch: andrea belotti + jorginho frello coppia sottovalutatissima quindi ci penso io a portarla da voi - musacomelewinx : RT @bradleysbitch: andrea belotti + jorginho frello coppia sottovalutatissima quindi ci penso io a portarla da voi - angy_imma : RT @bradleysbitch: andrea belotti + jorginho frello coppia sottovalutatissima quindi ci penso io a portarla da voi - milleuniversi : RT @bradleysbitch: andrea belotti + jorginho frello coppia sottovalutatissima quindi ci penso io a portarla da voi -

Ultime Notizie dalla rete : JORGINHO FRELLO

numero-diez.com

... il centrocampista italo - brasiliano non ha voluto 'voltare le spalle' alla nazione che lo ha sempre aiutato Jorge LuizFilho , per tutti. Il centrocampista del Chelsea è stato uno ...La storia di, dal Brasile a Verona Jorge LuizFilho, meglio conosciuto come, nasce a Imbituba , città brasiliana da cui però è partito sognando un futuro migliore. Un futuro ...Catherine Harding è la moglie di Jorginho, calciatore della Nazionale Italiana. Ma cosa sappiamo ancora di lei? Scopri qualche curiosità!“Diremo basta, grazie alle proposte del PD, a trasformismi e cambi di casacca che hanno contraddistinto la presenza di alcuni eletti all’estero” ...