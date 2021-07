Germania, il comune di Schuld travolto dalla piena del fiume: le immagini aeree col drone (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno una decina di morti e oltre 70 dispersi. È quanto successo dopo l’alluviione che ha colpito il comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, in Germania. “Molte delle persone disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume”, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Nel video, le immagini dal drone sulla cittadina tedesca e i filmati amatoriali girati dai residenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno una decina di morti e oltre 70 dispersi. È quanto successo dopo l’alluviione che ha colpito ildi, nella Renania-Palatinato, in. “Molte delle persone disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal”, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Nel video, ledalsulla cittadina tedesca e i filmati amatoriali girati dai residenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo in Germania: decine di morti e dispersi a ovest del Paese ...inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale . Lo ha reso noto la polizia tedesca. 'Molte delle persone' disperse si trovavano sui tetti delle case travolte dal fiume in piena nel comune di ...

