Europei e festeggiamenti non autorizzati: si esprimono i sindacati di polizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Una manifestazione non in programma e che ha colto tutti di sorpresa, poliziotti compresi. L'entusiasmo e la felicità per la vittoria della Nazionale di calcio agli Euro 2020, poteva diventare un problema di ordine pubblico. Fabio Conestà (Mosap): «Colleghi impeccabili, ma situazione sofferta» «La professionalità dei colleghi ha ancora una volta dato prova di grande efficacia e questo, fortunatamente, ha scongiurato conseguenze ed effetti indesiderati. Diciamo che la felicità per la vittoria della nazionale ha disteso un po' gli animi di tutti, ma non si può negare una certa sofferenza da parte dei colleghi che hanno dovuto faticare il doppio per contenere l'emergenza di ordine ...

Agenzia_Ansa : Oms, devastante il contagio in diretta durante i festeggiamenti per la finale di #EURO2020 #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,… - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Victoria_Wet : RT @NicholasPelle: Festeggiamenti degli Europei? No. Bologna Pride, 3 Luglio. Qualcuno si è lamentato? Qualcuno parlava di contagi? Chiusu… - elenaricci1491 : Una manifestazione non in programma e che ha colto tutti di sorpresa, poliziotti compresi. -