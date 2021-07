E all'improvviso sul green spunta un enorme coccodrillo (di 4,5 metri) (Di giovedì 15 luglio 2021) Un coccodrillo di 4,5 metri ha sorpreso un gruppo di turisti americani la scorsa settimana sul campo da golf del resort Dreams Playa Mujeres vicino alla città messicana di Cancun. Fortunatamente, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Undi 4,5ha sorpreso un gruppo di turisti americani la scorsa settimana sul campo da golf del resort Dreams Playa Mujeres vicino alla città messicana di Cancun. Fortunatamente, l'...

Advertising

LucaBizzarri : Son qui che guardo il blog di Grillo che non si aggiorna e mi chiedo: ma Conte, adesso, la “visione politica e la c… - ma_gi17 : RT @fratotolo2: Il 18enne pallavolista Davide Bristot, figlio di Paolo, ex nazionale di volley, è morto all’improvviso. La sera prima del d… - emrysmerthur : eccomi, bello poi come in questa scena ero tornata indietro per capire cosa dicesse e nonostante sapessi che sarebb… - Mikepub1 : RT @fratotolo2: Il 18enne pallavolista Davide Bristot, figlio di Paolo, ex nazionale di volley, è morto all’improvviso. La sera prima del d… - Alogico_m : RT @ReplayDream: La spontaneità delle piccole attenzioni … così all’improvviso ??. ??Us and Them ????P.F. https://t… -