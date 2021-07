Draghi “Settore assicurativo importante per rilancio Paese” (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una fase decisiva per il futuro dell'Italia in cui l'unità è un forte valore aggiunto. Il Settore assicurativo gioca un ruolo di grande rilievo nel nostro Paese, l'Italia è chiamata ad affrontare rischi emergenti, i nuovi rischi e le vulnerabilità strutturali richiedono una stretta collaborazione tra pubblico e privato. Il Settore assicurativo parteciperà allo sforzo di rilancio nel Pnrr, per modernizzare la nostra economia e modernizzare le carenze delle infrastrutture materiali e immateriali. Gli investimenti istituzionali italiani, e tra essi le compagnie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una fase decisiva per il futuro dell'Italia in cui l'unità è un forte valore aggiunto. Ilgioca un ruolo di grande rilievo nel nostro, l'Italia è chiamata ad affrontare rischi emergenti, i nuovi rischi e le vulnerabilità strutturali richiedono una stretta collaborazione tra pubblico e privato. Ilparteciperà allo sforzo dinel Pnrr, per modernizzare la nostra economia e modernizzare le carenze delle infrastrutture materiali e immateriali. Gli investimenti istituzionali italiani, e tra essi le compagnie di ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi “Settore assicurativo importante per rilancio Paese” - - CorriereCitta : Draghi “Settore assicurativo importante per rilancio Paese” - DirettaSicilia : Draghi “Settore assicurativo importante per rilancio Paese”, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una fase decisiva per il futuro dell’Italia in cui l’unità è un forte valore aggiunto.… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Settore assicurativo importante per rilancio Paese” -… -