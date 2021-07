Draghi: 'Carceri da riformare' (Di giovedì 15 luglio 2021) "Venire in questo luogo significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Le indagini in corso ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) "Venire in questo luogo significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Le indagini in corso ...

Advertising

ilriformista : Draghi: 'Migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili' #Draghi #Cartabia #SantaMariaCapuaVetere… - robertapinotti : “Non può esserci giustizia dove c'è abuso. E non può esserci rieducazione dove c'è sopruso'. Importanti le parole d… - SimonaMalpezzi : Le carceri devono essere comunità di recupero e non di abuso. Questa può essere l’occasione per voltare pagina, a p… - gabrillasarti2 : RT @Br03239638: Draghi e Cartabia che hanno a cuore i disordini nelle carceri. Che angioletti! Hanno promesso di ridurre il sovraffollament… - stecca81 : RT @OGiannino: Draghi a S. Maria Capua Vetere evita parole alate, parla “soprattutto alla comunità delle carceri” e dice “siam qui per affr… -