Dopo la bufera, Michele Morrone è tornato sul set del sequel di 365days (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo le polemiche che hanno generato una bufera di commenti e disapprovazione, Michele Morrone è tornato sul set del sequel di 365days Con un post su Instagram, nelle scorse ore Michele Morrone ha annunciato alla sua community di Instagram che stava andando sul set del sequel di 365 days. Ha pubblicato una serie di foto di sé e come didascalia ha scritto: “Let’s go on set… 365days”. L’attore e cantante italiano che ha già vestito i panni di Massimo, il protagonista maschile del film polacco, è stato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 luglio 2021)le polemiche che hanno generato unadi commenti e disapprovazione,sul set deldiCon un post su Instagram, nelle scorse oreha annunciato alla sua community di Instagram che stava andando sul set deldi 365 days. Ha pubblicato una serie di foto di sé e come didascalia ha scritto: “Let’s go on set…”. L’attore e cantante italiano che ha già vestito i panni di Massimo, il protagonista maschile del film polacco, è stato ...

