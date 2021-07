Digitalizzazione delle attività commerciali. Bassu: 'Vogliamo aiutare le micro imprese locali' (Di giovedì 15 luglio 2021) Creare un piano marketing ad hoc. È questa la strategia che tutte le attività commerciali locali stanno adottando, soprattutto dal 2021, al fine di superare la concorrenza, fidelizzare i clienti e ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Creare un piano marketing ad hoc. È questa la strategia che tutte lestanno adottando, soprattutto dal 2021, al fine di superare la concorrenza, fidelizzare i clienti e ...

Advertising

IvanMaineri : RT @franciungaro: .@AndreaBertaglio intervista per @techeconomy2030 @IvanMaineri di @SchneiderItalia La connessione tra #elettrificazione… - AndreaBertaglio : RT @franciungaro: .@AndreaBertaglio intervista per @techeconomy2030 @IvanMaineri di @SchneiderItalia La connessione tra #elettrificazione… - MGualtierotti : RT @AnceMilano: '#EconomiaCircolare, #CAM, #digitalizzazione delle attività di gestione del cantiere e dei processi aziendali: questi i dri… - fintechIT : RT @QontoIT: #Live da #WMF2021 “Nel 2020 i servizi #fintech sono stati la prima categoria a livello di investimenti delle #PMI in digitaliz… - QontoIT : #Live da #WMF2021 “Nel 2020 i servizi #fintech sono stati la prima categoria a livello di investimenti delle #PMI i… -