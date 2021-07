Ddl Zan, ripresa la discussione in Senato. Renzi: “Serve un accordo, le battaglie di principio non portano a niente” (Di giovedì 15 luglio 2021) L’intervento a Palazzo Madama della senatrice Masini di Forza Italia: «No alla paura, sì alla mediazione» Leggi su lastampa (Di giovedì 15 luglio 2021) L’intervento a Palazzo Madama della senatrice Masini di Forza Italia: «No alla paura, sì alla mediazione»

