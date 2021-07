Covid: in Toscana 173 casi, quasi raddoppio in un giorno (Di giovedì 15 luglio 2021) I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi). ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore insono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi). ...

