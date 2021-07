Carta Pegaso 2021 | rinnovo gratuito per i pendolari toscani

(Di giovedì 15 luglio 2021) Lasarà rinnovata, anche per il, in maniera automatica e gratuita. Lo ha deciso la Giunta regionale. Anche per l’anno in corso lasarà rinnovata senza il contributo di 6 euro ogni 3 anni originariamente previsto. “La Regione – spiega l’assessore a trasporti e infrastrutture, Stefano Baccelli – ritiene strategico il ruolo del trasporto pubblico locale così come il coinvolgimento dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici, tramite politiche finalizzate al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL. L’offerta di sistemi tariffari integrati come la...

Ultime Notizie dalla rete : Carta Pegaso

La Prima Pagina

... Nobilta rivoluzionaria riformatrice del 1799 , entrambe presso la saladell'Hotel Conca ... interpretato da Pino Micol (nel ruolo del protagonista), Mario Toccacelli, Elisabetta, Caterina ...A a Casa. PROGRAMMA 25/28/29 giugno e 2/9/10/30/31 agosto: "Cartasia:animata e pagine Pop up" Laboratori creativi per adulti sull'uso della. Libri animati con elementi ...La Carta Pegaso sarà rinnovata, anche per il 2021, in maniera automatica e gratuita. Lo ha deciso la Giunta regionale. Anche per l'anno in corso la Carta ...Cerimonia commemorativa per celebrare l’opposizione all’ordine di evacuazione. Il presidente del Consiglio: “Onore alla storia e al coraggio. Ai gesti che generano cambiamenti e a quelle svolte che se ...