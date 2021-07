Assassin’s Creed Infinity: ecco come lo immaginiamo! – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) E se il progetto che sembra spaventare tutti si rivelasse al contrario un’idea vincente? ecco come immaginiamo Assassin’s Creed Infinity!. Prima ci si lamenta che un Assassin’s Creed ogni anno o due è troppo, poi quando Ubisoft sembra voler davvero trovare una soluzione, ci si lamenta uguale. Esiste una via d’uscita? Forse sì, ed è rappresentata da un Assassin’s Creed Infinity di altissimo livello. Non avete mai sentito parlare di Infinity? Non temete, perché l’annuncio è recente ed il progetto è ancora ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) E se il progetto che sembra spaventare tutti si rivelasse al contrario un’idea vincente?immaginiamo!. Prima ci si lamenta che unogni anno o due è troppo, poi quando Ubisoft sembra voler davvero trovare una soluzione, ci si lamenta uguale. Esiste una via d’uscita? Forse sì, ed è rappresentata da undi altissimo livello. Non avete mai sentito parlare di? Non temete, perché l’annuncio è recente ed il progetto è ancora ...

