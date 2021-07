Appicca un incendio vicino alle case a Olbia, denunciata una donna (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 227 times, 227 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura alle… Altra giornata di incendi in ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 227 times, 227 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura… Altra giornata di incendi in ...

Advertising

GiornaleLORA : Appicca un incendio ma viene beccato dai Carabinieri: denunciato - ilSicilia : #Cronaca #Catania Appicca incendio per eliminare sterpaglie nel Catanese: denunciato 54enne - NewSicilia : L'uomo è sceso dalla macchina e ha utilizzato un accendino che portava con sé #Newsicilia - Lasiciliaweb : Sorpreso appicca incendio: denunciato Militello in Val di Catania. Il 54enne brucia sterpaglie e scappa: bloccato d… - fabriziosalvio1 : @MirianaMirio Curioso di vedere se tra #Mourinho e #dzeko scatta la scintilla. E se appicca un incendio o diventa benzina per la #Roma ?? -