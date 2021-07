Abbiamo provato a navigare sul sito di Giorgia Meloni ma ci dice che non è sicuro (Di giovedì 15 luglio 2021) Chi prova a visitare la pagina ufficiale di leader di Fratelli d’Italia, ovvero il suo sito dedicato con tutte le info sul suo conto, si troverà davanti all’impossibilità di accedere – o meglio – con la possibilità di farlo a suo rischio e pericolo. Le ragioni che stanno dietro il messaggio “La connessione non è privata” che compare provando ad accedere al sito Giorgia Meloni è spiegata appena sotto: “Gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da www.GiorgiaMeloni.it (ad esempio, password, messaggi o carte di credito)”. Per capire cosa significa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) Chi prova a visitare la pagina ufficiale di leader di Fratelli d’Italia, ovvero il suodedicato con tutte le info sul suo conto, si troverà davanti all’impossibilità di accedere – o meglio – con la possibilità di farlo a suo rischio e pericolo. Le ragioni che stanno dietro il messaggio “La connessione non è privata” che compare provando ad accedere alè spiegata appena sotto: “Gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da www..it (ad esempio, password, messaggi o carte di credito)”. Per capire cosa significa ...

