14 luglio: la Bastiglia, il Manifesto della razza e il nulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Nell’anniversario della Rivoluzione francese e della pubblicazione del “Manifesto della razza”, come ricostruire una cultura politica democratica facendo innanzitutto i conti con il nichilismo. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Nell’anniversarioRivoluzione francese epubblicazione del “”, come ricostruire una cultura politica democratica facendo innanzitutto i conti con il nichilismo.

Advertising

RDS_official : Il 14 luglio del 1789 perdeva la vita Lady Oscar: un'ora dopo, la Bastiglia si sarebbe arresa ??… - fcwitness : RT @AStramezzi: Ieri, 14 Luglio, Anniversario della presa della Bastiglia, in decine di città francesi, per la prima volta i cittadini sono… - HuffPostItalia : 14 luglio: la Bastiglia, il Manifesto della razza e il nulla - AnnaP1953 : RT @AStramezzi: Ieri, 14 Luglio, Anniversario della presa della Bastiglia, in decine di città francesi, per la prima volta i cittadini sono… - elenafrati : RT @AStramezzi: Ieri, 14 Luglio, Anniversario della presa della Bastiglia, in decine di città francesi, per la prima volta i cittadini sono… -