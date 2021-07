Steelers – Due leggende entrano nella top 5 degli all-time sack leader

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 luglio 2021) A Pittsburgh, ilsembra essere ormai una specialità della casa, come dimostrato anche in queste ulstagioni.regular season 2020, il linebacker T.J. Watt si è preso il primato per quanto riguarda imessi a segno. Nel frattempo, Pittsburgh ha anche stabilito un nuovo primato, riuscendo a piazzare almeno unper 70 partite consecutive. Di recente, glihanno anche visto entrare due delle lorotop 5all-della franchigia. ...