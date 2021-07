Scuola e prove invalsi: crollo del livello degli apprendimenti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Risultati test invalsi rivelano un’amara verità riguardante il livello di apprendimento degli studenti in seguito agli ultimi due anni di Dad Gli ultimi due anni scolastici nel segno della didattica a distanza, hanno gravemente penalizzato il livello di apprendimento degli studenti e a rivelarlo sono stati i risultati delle prove invalsi. I dati dicono che 2 quattordicenni su 5 hanno rivelato di avere competenze da quinta elementare, mentre molto peggio va per gli studenti che hanno appena conseguito la maturità. Tra questi ultimi 1 su 2 ha il ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Risultati testrivelano un’amara verità riguardante ildi apprendimentostudenti in seguito agli ultimi due anni di Dad Gli ultimi due anni scolastici nel segno della didattica a distanza, hanno gravemente penalizzato ildi apprendimentostudenti e a rivelarlo sono stati i risultati delle. I dati dicono che 2 quattordicenni su 5 hanno rivelato di avere competenze da quinta elementare, mentre molto peggio va per gli studenti che hanno appena conseguito la maturità. Tra questi ultimi 1 su 2 ha il ...

