SBK | ultima spiaggia per Mandalika

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La SBK ha una gatta da pelare nelCircuit. Pare che il circuito indonesiano non sia pronto ad ospitare le derivate di serie, che qui saranno impegnate a novembre come round finale del campionato 2021. La Dorna non vuole perdere tempo ed ha comunicato ai gestori dell’impianto una scadenza che deve essere rispettata. Ma la tappa è comunque a rischio, date le circostanze che vanno anche oltre la semplice conclusione dei lavori. SBK:a rischio cancellazione? L’opinione che si sta diffondendo nel paddock della Superbike è che il round indonesiano non si farà. In primis, i lavori di costruzione sono in estremo ritardo. Da quanto ...