Salvini da Draghi, "riforma della giustizia entro l'estate" (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Durante il colloquio, ha riferito una nota, sono stati affrontati temi legati alle riforme, "con particolare riferimento agli interventi sulla giustizia, la concorrenza e il fisco, alle prospettive economiche generali e all'evoluzione del quadro epidemiologico del Paese". Salvini e la "totale condivisione" "Incontro molto utile", lo ha definito Salvini che ha parlato di "totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi", con "una sostanziale ...

