Recovery Plan: non facciamo i soliti errori (Di mercoledì 14 luglio 2021) In queste settimane, ora per una partita, ora per le polemiche politiche quotidiane, molti di noi si sono distratti da quello che dovrà accadere da Ferragosto in poi. Complici molti eventi di sport e costume, oltre alle consuete polemiche da talk show, non tutti si sono accorti che l’insieme dei progetti presentati (191,5 miliardi di Euro) sono stati approvati dopo una contrattazione durata mesi e che ha visto due Governi impegnati a ridisegnare il nostro Paese di domani. “Abbiamo vinto” “Ce l’abbiamo fatta” “Finalmente” sono le parole più twittate sull’argomento. Ma ad essere realisti la domanda rimane banale: “Esattamente cosa abbiamo fatto?” Sappiamo che avremo un sostegno mai visto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) In queste settimane, ora per una partita, ora per le polemiche politiche quotidiane, molti di noi si sono distratti da quello che dovrà accadere da Ferragosto in poi. Complici molti eventi di sport e costume, oltre alle consuete polemiche da talk show, non tutti si sono accorti che l’insieme dei progetti presentati (191,5 miliardi di Euro) sono stati approvati dopo una contrattazione durata mesi e che ha visto due Governi impegnati a ridisegnare il nostro Paese di domani. “Abbiamo vinto” “Ce l’abbiamo fatta” “Finalmente” sono le parole più twittate sull’argomento. Ma ad essere realisti la domanda rimane banale: “Esattamente cosa abbiamo fatto?” Sappiamo che avremo un sostegno mai visto ...

Advertising

TeresaBellanova : Anche il Consiglio dell'Unione Europea dà il via libera al Recovery Plan dell'Italia. Un'ottima notizia: i 190 mili… - LaStampa : Recovery Plan, arriva l’ultimo sì all’Italia 25 miliardi entro luglio - SkyTG24 : Ungheria, entra in vigore legge anti Lgbt. Ue sospende l'ok ai fondi del Recovery Plan - MilenaLazzaroni : RT @HuffPostItalia: Recovery Plan: non facciamo i soliti errori - HuffPostItalia : Recovery Plan: non facciamo i soliti errori -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan L'effetto Covid sulle patologie ordinarie Inoltre, a suo avviso, per vincere questa battaglia bisognerebbe superare le contrapposizioni ideologiche per giungere all'ottenimento dei fondi europei del Recovery plan, un'ulteriore possibilità ...

Crotti: 'Maltempo, gravi danni per l'agricoltura' Chiederemo un incontro in Regione Lombardia con l'assessore Rolfi per avere interventi urgenti tramite i fondi del Recovery Plan e chiedere lo stato di calamità se sussisteranno le condizioni per ...

Recovery plan, Draghi: “L’Ecofin ha approvato il Pnrr italiano, a breve riceveremo 25 miliardi” Fanpage.it Recovery Plan: non facciamo i soliti errori In queste settimane, ora per una partita, ora per le polemiche politiche quotidiane, molti di noi si sono distratti da quello che dovrà accadere da Ferragosto in poi.Complici molti eventi di ...

Recovery Plan, arriva l’ultimo sì all’Italia 25 miliardi entro luglio (come riportato da TGCOM24). Draghi: una buona notizia, presto 25 miliardi di euro. Palazzo Chigi: “Pronti a costruire il domani. Il Consiglio dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha ...

Inoltre, a suo avviso, per vincere questa battaglia bisognerebbe superare le contrapposizioni ideologiche per giungere all'ottenimento dei fondi europei del, un'ulteriore possibilità ...Chiederemo un incontro in Regione Lombardia con l'assessore Rolfi per avere interventi urgenti tramite i fondi dele chiedere lo stato di calamità se sussisteranno le condizioni per ...In queste settimane, ora per una partita, ora per le polemiche politiche quotidiane, molti di noi si sono distratti da quello che dovrà accadere da Ferragosto in poi.Complici molti eventi di ...(come riportato da TGCOM24). Draghi: una buona notizia, presto 25 miliardi di euro. Palazzo Chigi: “Pronti a costruire il domani. Il Consiglio dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha ...