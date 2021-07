Rai, oggi le Camere votano i componenti del Cda. Accordo Pd-M5s su Bria e Di Majo. Lega e Fi sosterranno De Biaso e Agnes (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono in corso in Senato le votazioni di due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai. E’ in corso la chiama dei senatori e, come ha ricordato la vicepresidente del Senato, Paola Taverna che sta presiedendo l’Aula, le urne resteranno aperte fino alle 19.30. Alle 21 ci sarà invece la votazione a Montecitorio. Dopo giorni di tensioni e malumori, Pd e M5s hanno chiuso un Accordo: il membro indicato dal Pd, Francesca Bria, sarà votato alla Camera mentre nel M5s si è raggiunta una quadra sul nome di Alessandro Di Majo, che sarà votato dal Senato. Secondo fonti pentastellate ci sarebbero malumori nel gruppo M5s – e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono in corso in Senato le votazioni di duedel Consiglio di amministrazione della Rai. E’ in corso la chiama dei senatori e, come ha ricordato la vicepresidente del Senato, Paola Taverna che sta presiedendo l’Aula, le urne resteranno aperte fino alle 19.30. Alle 21 ci sarà invece la votazione a Montecitorio. Dopo giorni di tensioni e malumori, Pd e M5s hanno chiuso un: il membro indicato dal Pd, Francesca, sarà votato alla Camera mentre nel M5s si è raggiunta una quadra sul nome di Alessandro Di, che sarà votato dal Senato. Secondo fonti pentastellate ci sarebbero malumori nel gruppo M5s – e ...

