Il regista di WandaVision Matt Shakman dirigerà il prossimo film di Star Trek

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Uno dei maggiori successi dell’ultimo anno è sicuramente: la miniserie Marvel su Disney+ è stata acclamata da pubblico e critica fin dalla sua uscita alla fine del 2020 e ora l’apprezzamento è stato confermato dalle 23 candidature agli Emmy Awards, come annunciato nelle scorse ore. Proprio ildegli episodi,, è stato messo alla guida deldi, che sarà prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams per Paramount. Dopo alcuni anni di incertezze e di sceneggiature scartate, pare infatti che l’intenzione sia ...

Advertising

SimonaCroisette : RT @ciakmag: Qualcosa si muove nell'Universo di #StarTrek, con il regista di #Wandavision arriva anche una data di uscita del prossimo capi… - ciakmag : Qualcosa si muove nell'Universo di #StarTrek, con il regista di #Wandavision arriva anche una data di uscita del pr… - cinefilosit : Star Trek: Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il nuovo film - 3cinematographe : Il nuovo film del franchise di Star Trek sarà diretto da Matt Shakman, il regista della serie TV di Disney + WandaV… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il regista di WandaVision #MattShakman dirigerà il nuovo episodio della saga di #StarTrek, #StarTrek4, che dovrebbe avere… -

Ultime Notizie dalla rete : regista WandaVision

... Matt Shakman , già alla direzione diper la Disney , è stato individuato dalla Paramount e dalla Bad Robot di J. J. Abrams qualedel nuovo film targato Star Trek . Secondo quanto ...Arriva da Deadline la notizia che Matt Shakman ,dell'acclamata serie Marvel(disponibile su Disney+ ), dirigerà un nuovo film della saga di Star Trek per conto di Paramount Pictures. La fonte riporta che la produzione del film, ...Sembra che Marvel/Disney+ abbiano confermato Loki 2, la seconda stagione della serie tv LOKI. Loki, che è attualmente in produzione nella sua prima stagione, inizierà la produzione nella seconda stagi ...Matt Shakman, già alla direzione di WandaVision per la Disney, è stato individuato dalla Paramount quale regista del nuovo film targato Star Trek.