Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - Avvenire_Nei : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo… - Agenzia_Ansa : Il Pontefice era ricoverato al Gemelli di Roma dal 4 luglio scorso. Ha lasciato l'ospedale con la sua consueta auto… - SignorAldo : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo https… - iconanews : Il Papa è stato dimesso dall'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Papa stato

14/07/2021 Era entrato al Policlinico romano con la massima discrezione. E ne è uscito allo stesso modo. Ieri aveva visitato il reparto di oncologia. Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si trovava dal 4 luglio dopo un intervento chirurgico programmato al colon. Il Pontefice ha lasciato l'ospedale in auto.