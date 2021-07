Green pass per locali, treni, cinema: stretta anche in Italia? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass covid obbligatorio per entrare in ristoranti, cinema o teatri, ma anche per prendere il treno o, più in generale, in tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone. La Francia annuncia nuove misure e restrizioni contro la variante Delta del coronavirus dal 21 luglio e anche in Italia si accende il dibattito tra favorevoli e contrari. L’idea, ad esempio, piace al commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo: “Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità. Per convincere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021)covid obbligatorio per entrare in ristoranti,o teatri, maper prendere il treno o, più in generale, in tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone. La Francia annuncia nuove misure e restrizioni contro la variante Delta del coronavirus dal 21 luglio einsi accende il dibattito tra favorevoli e contrari. L’idea, ad esempio, piace al commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo: “Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità. Per convincere ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - ponzo_luciano : RT @janavel7: Domanda s Salvini, Meloni e no vax: Preferite il green pass oggi o il lockdown domani? - paolokolla : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Sileri e Brusaferro favorevoli al modello Macron "Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo uno strumento utile per partecipare a eventi, per riaprire le discoteche, i teatri, per evitare la quarantena. Da noi non ha senso nei ristoranti, semmai può essere un'arma per ...

Covid: viceministro Sileri, obbligo green pass nei locali Roma, 14 lug 08:06 - Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Serie A: 'Si valuta Green Pass obbligatorio per andare allo stadio' Serie A, riunione fra i presidenti di Lega: l’appello al Premier, Mario Draghi, e l’utilizzo del ‘Green pass’ come in Spagna, Francia e Inghilterra ...

Covid, Pregliasco: “Io uso la mascherina anche da vaccinato. Terza dose? Forse nel 2022” “Penso che nel 2022 possa esserci un richiamo, non credo nell’immediato” ha spiegato. “Io sarei anche per l’obbligo vaccinale o almeno per un green pass per poter fare tante cose come ad esempio in ...

