Giulini | “Sarebbe bello riformare la coppia Nainggolan-Strootman Nandez? Al momento non ci sono offerte”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Conferenza stampa in casa Cagliari da parte del presidente, Tommasoche ha fatto il punto sul mercato dei sardi e in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: “Riteniamo che questa squadra abbia tanti valori in tutti i sensi e considerando ilgenerale del mercato, fermo e con poche risorse per tutti, facciamo di necessità virtù partendo da quello spirito delle ultime partite. Per quanto riguardasi aggancia a questo: contratti così importanti evidentemente oggianacronistici. Il Covid ha inciso molto. È una trattativa che va avanti,stato ...

Il nazionale olandese dal Marsiglia alla corte diDi: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Strootmanormai ai dettagli la trattativa che porterà a Cagliari Kevin Strootman. Il centrocampista, nazionale olandese, ex Roma, e ...Un colpo decisamente importante da parte del club del presidente: Strootman proprio in ... Un matrimonio, quello tra Strootman e il Cagliari , che sipotuto celebrare già lo scorso ...Cagliari, Giulini: “Per Nainggolan la trattativa va avanti. Nandez? Ancora nessuna offerta concreta” Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro di Pei ...Il presidente del Cagliari in conferenza stampa all’alba della nuova stagione: “Nessuna offerta per Nández, non è detto che Simeone vada via” Tommaso Giulini, che si trova a Peio per osservare da vici ...