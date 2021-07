Giulia De Lellis chiede “aiuto” ai follower (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia De Lellis si sta godendo le vacanze estive in compagnia del fidanzato. Ora come ora si trova in un bellissimo luogo italiano, precisamente in Toscana. La vacanza di Giulia De Lellis ha avuto inizio dopo l’ultima puntata di Love Island Italia e, dopo diverse tappe, la presentatrice è a Forte dei Marmi e ha chiesto una mano ai tanti follower. Giulia De Lellis sta passando una bella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021)Desi sta godendo le vacanze estive in compagnia del fidanzato. Ora come ora si trova in un bellissimo luogo italiano, precisamente in Toscana. La vacanza diDeha avuto inizio dopo l’ultima puntata di Love Island Italia e, dopo diverse tappe, la presentatrice è a Forte dei Marmi e ha chiesto una mano ai tantiDesta passando una bella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

alexiuss11 : forse hai confuso giulia de lellis con la giulia vincitrice del programma non so - MondoTV241 : Giulia De Lellis, rapporti tesi con la suocera? #giuliadelellis #carloberetta - LEBBY4EVER : RT @Deltacetum: Vi meritate Giulia De Lellis in libreria. E qui mi fermo perché Manzoni non ha bisogno che io lo difenda. - _quattrodinotte : @giusygizzi @alexiuss11 secondo me ha sbagliato programma e persona. Hanno fatto Amici, non Uomini e Donne e lei è… - zazoomblog : Giulia De Lellis gelo con la suocera Umberta: la reazione di Carlo Beretta - #Giulia #Lellis #suocera #Umberta: -